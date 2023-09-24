İstanbul'da uzun namlulu silahlar yine sokakta: Spor salonuna 4. kez düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendi. Dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor, gözaltına alınan 2 motosikletli şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da uzun namlulu silahlar yine sokakta: Spor salonuna 4. kez düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da temmuz ayında 3 kez silahsaldırı düzenlenen spor salonuna yönelik dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor, gözaltına alınan 2 motosikletli şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'de Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki spor salonunun önüne motosikletle gelen siyah giyimli ve kasklı 2 şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda salonda çalışan Olbay Ç. bacağından, müşterilerden Emir T. ise topuğundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.C.Ö. ve H.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

BİR AYDA 3 SALDIRI

Polis ekiplerince yapılan araştırmada salonun ortaklarından biri ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle 8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.

Camları kırılan ve hasar meydana gelen spor salonuna yönelik saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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