İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi

'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' bugün UKOME toplantısında görüşülerek kabul edildi. İstanbul'da 'akıllı tepe lambası' dönemi başlıyor.

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İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' bugün UKOME toplantısında görüşülerek kabul edildi.

İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak.

Böylelikle taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıda olumlu yönde oy kullanacaklarını ve uygulamanın faydalı olacağını belirtmişti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise tepe lambalarının İstanbullular yararına olacağını ve böylelikle yolcu seçimin ortadan kalkacağını ifade etmişti.

(İHA)

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