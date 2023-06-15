İstanbul'da pes dedirten anlar: Siren çalan ambulansa yol vermedi, durdurup 'hesap' sordu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu. Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanlarına 'hasta var mı?' diye sorarken personelin hasta olduğunu söylemesi üzerine aracına döndü.

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

Sürücünün 'hasta mı var' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın yan kapısını açarak içeride hasta olduğunu söyleyince sürücü aracına binip uzaklaştı.

Olay sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu.

Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı. Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.

 
 
 

Kaynak: İHA

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