İstanbul'da Korkunç Olay! 26 Suç Kaydıyla Aranan Şahıs, Polis Memurunu Şehit Etti

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan zanlı, arbede sırasında polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, bir polis ve zanlının annesi yaralandı. Şüpheli yaralı olarak yakalanarak, gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

İstanbul'da Korkunç Olay! 26 Suç Kaydıyla Aranan Şahıs, Polis Memurunu Şehit Etti - Resim : 1

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul'da Korkunç Olay! 26 Suç Kaydıyla Aranan Şahıs, Polis Memurunu Şehit Etti - Resim : 2
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Korkunç Olay! 26 Suç Kaydıyla Aranan Şahıs, Polis Memurunu Şehit Etti - Resim : 3

İstanbul'da Korkunç Olay! 26 Suç Kaydıyla Aranan Şahıs, Polis Memurunu Şehit Etti - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA

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