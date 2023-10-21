İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk oyuncakları bırakıldı

İsrail’in Filistin’de sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırıların ardından Türkiye’nin farklı noktalarında protestolar sürüyor. Bugün de Yeryüzü Çocukları Derneği'nin çağrısıyla çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan bir grup vatandaş İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun önüne geldi. İsrail'in binlerce çocuğun ölümüne neden olan sivillere yönelik saldırılarını kınayan vatandaşlar, konsolosluk önüne oyuncaklar bıraktı. Grup adına açıklamayı Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun yaptı.

Altun şunları söyledi:

"BU OYUNCAKLAR İSRAİL’İN KATLETTİĞİ HER BİR ÇOCUKLA BERABER KANA BULANIYOR"

Bugün buraya çocuklar için çalışan STK’lar olarak, İşgalci İsrail'in Gazze’de katlettiği ve katletmeye devam ettiği çocukların sesi olmak için geldik. Ve tüm dünyaya şunu haykırıyoruz: bu oyuncaklar İsrail’in katlettiği her bir çocukla beraber kana bulanıyor. Bizler artık çocukları, kanlı, parçalanmış bedenleriyle değil, güven içinde evlerinde oyuncaklarıyla oynarken görmek istiyoruz. Bunun için herkesi İsrail’in işlediği bu soykırımı durdurmak ve yaptırımların uygulanması için harekete geçmeye davet ediyoruz.

"İSRAİL 7 EKİM'DEN BU YANA TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE 1524 ÇOCUĞU KATLETTİ"

İsrail 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde bin 524 çocuğu katletti. Bunlar sayı değil, birilerinin evladı, kardeşi, arkadaşı… Bizler evlatlarımızın saçının bir teline zarar gelse dünyayı ayağa kaldırırız değil mi? Gazze’de öldürülen binlerce çocuk da birilerinin evladı. Onlar için dünyayı ayağa kaldırma vakti gelmedi mi? İsrail’in uyguladığı bu soykırıma karşı sessiz kalan veya kınamaktan öteye geçemeyen dünya liderlerine sesleniyorum, İsrail her 5 dakikada bir 1 kişiyi ve her saatte 3 çocuğu öldürmeye devam ediyor. Harekete geçmek için Gazze’deki bütün insanların yok olmasını mı bekliyorsunuz?

"2007’DEN BU YANA ABLUKA ALTINDA TUTULAN GAZZE’DE 6 BÜYÜK KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bu katliam İsrail için ne bir ilk ne de yaptırımlar uygulanmadığı sürece son olacak. Apartheid rejim İsrail var olduğu günden beri birçok hak ihlaline imza attı. Özellikle 2007’den bu yana abluka altında tutulan Gazze’de 6 büyük katliam gerçekleştirdi. Bu savaşlarda İsrail binlerce sivili öldürdü ve birçok savaş suçu işledi. Peki sonra ne oldu? Cezalandırıldı mı? Hayır…. O zaman, insanların haklarını korumak için kurulduğu iddia edilen uluslararası kurumlar neden hala varlar? Birleşmiş Milletler, insanların en temel hakkı olan yaşama hakkını korumaya yönelik karar almayacaksa, veya aldığı kararları uygulatamayacaksa neden hala toplanıyor?

"MAZLUMUN HAKKINI SAVUNMAK İÇİN ÇALIŞAN GENÇLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler, bugünün yetişkinleri olarak çocukların haklarını koruma konusunda sınıfta kaldık… Ama Yeryüzü Çocukları Derneği olarak, bugünün çocuklarının yarının dünyasını değiştireceğine inanıyoruz. Bunun için zalimlerin zulmüne karşı, mazlumun hakkını savunmak için çalışan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Onların insanlık karnesi bizimkinden daha iyi olacak.

"VİCDANI OLAN HERKESE SESLENİYORUM, İŞGALCİ İSRAİL'İN GEÇMİŞTEN BUGÜNE UYGULADIĞI ZULMÜ HER MECRADA DUYURMAYA DEVAM EDELİM"

Son olarak, vicdanı olan herkese sesleniyorum, İşgalci İsrail'in geçmişten bugüne uyguladığı zulmü her mecrada duyurmaya devam edelim. Olanlar algı oluşturmak için yalanlarını yaymaya devam edecekler bizler de onlara karşı daha gür bir sesle gerçeği haykırmaya devam edelim. Ve tabi, Gazze’de hayatta kalan kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarına ulaşması ve yerle bir edilen hayatların tekrardan inşa edilmesi için desteklerimizi sunarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edelim. Bugün, insani yardımların az da olsa girmeye başladığının bilgisini aldık. Ve bu yardımların tamamının geçmesi için de elimizden geleni yapacağız."

Grup, yapılan açıklamalarında Gazze için gözyaşının bittiği, boğazın düğümlendiği yer olduğunu belirterek olaysız bir şekilde dağıldı.