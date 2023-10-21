İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,01 ile son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık İstanbul'daki barajlardaki su seviyesinin de giderek düşmesine neden oldu. İSKİ verilerine göre, 21 Ekim 2015 tarihinde yüzde 66,22 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,01 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10,46, Terkos'ta yüzde 10,35, Sazlıdere'de yüzde 6,14, Alibey'de yüzde 22,96, Büyükçekmece'de yüzde 4,08, Ömerli'de yüzde 44,88, Darlık'ta yüzde 32,43, Elmalı'da yüzde 16,5, Pabuçdere'de yüzde 3,35 ve Kazandere'de yüzde 5,96 olarak kayda geçti.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 607 milyon metreküp su alındı.

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 66,22, 2016'da yüzde 40,43, 2017'de yüzde 51,69, 2018'de yüzde 52,76, 2019'da yüzde 44,37, 2020'de yüzde 32,07, 2021'de yüzde 47,03, 2022'de yüzde 43,48 iken bugünkü oran ise yüzde 21,01 olarak kayda geçti.

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