İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen 26 operasyonda IŞİD terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü bağlantılı, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye yönelik hedef alan eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 2’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul IŞİD
Bir havayolu şirketi iflasını duyurdu: Tüm operasyonlar durdurulacak Bir havayolu şirketi iflasını duyurdu
Misafir sevmeyen kan grubu belli oldu; Yalnızlığı çok seviyor ve kimseyi istemiyorlar Misafir sevmeyen kan grubu belli oldu; Yalnızlığı çok seviyor ve kimseyi istemiyorlar
Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor? Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor?
Bakan Uraloğlu'nun davetine İmamoğlu'ndan yanıt: 'Pazartesi orada olacağım' Bakan Uraloğlu'nun davetine İmamoğlu'ndan yanıt: 'Pazartesi orada olacağım'
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?