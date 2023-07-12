İstanbul’da freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane’de freni boşalan bir kamyonet, önce 3 araca ardından da konteynera çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, cadde üzerinde 11 EE 373 plakalı araçla seyreden Sercan Bahadırlı’nın idaresindeki kamyonetin iddiaya göre freni boşaldı.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak konteynıra çarpıp durabildi. Kaza sonucu 3 araçta ve konteynırda hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, belediye ekipleri ise temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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