Anjiyo esnasında 20 dakika kalbi duran hasta hayata döndü

Bitlis’te yaşayan 48 yaşındaki İlyas Kurtulmuş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndü.

>

Bitlis’te ikamet eden İlyas Kurtulmuş (48), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kurtulmuş, acilen anjiyoya alındı.

STENT TAKILDI

Anjiyo esnasında bir kez daha kalp krizi geçirerek 20 dakika kalbi duran Kurtulmuş’a önce elektroşok yapıldı. Ardından aynı anda hem kalp masajı yapıldı hem de anjiyo yapılarak kapalı damarlarına stent takıldı.

Hastanın 2021 yılında beyinde kitle nedeniyle ameliyat olduğunu ve halen kemoterapi tedavisi gördüğünü ifade eden Tatvan Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Aydoğan, “Hastamız 20 Haziran’da evde bayılıyor. Yakınları tarafından Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülüyor. Orada çekilen EKG (Elektrokardiyografi) sonucunda kalp krizi olduğunun görülmesi üzerine bize danıştılar. Hastayı kabul ettik. Hasta hızlı bir şekilde Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Hastayı bekletmeden anjiyoya aldık" dedi.

"HEMEN ENTÜBE EDEREK KALP MASAJINA BAŞLADIK"

Aydoğan şöyle devam etti:

"Anjiyoya başlarken kalbi ölümcül ritim bozukluğuna girmeye başladı. Elektroşok cihazıyla defalarca şok verdik. Maalesef hastanın anjiyo esnasında kalbi durdu. Hastayı hemen entübe ederek kalp masajına başladık. Kalp masajı devam ederken aynı anda hastanın anjiyosuna da devam ettik. Bu esnada kapalı damarına stent takarak damarını açtık. Hastayı entübeli şekilde yoğun bakıma yatırdık. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda hastayı takip ettik. Hastanın genel durumu düzelince servise aldık. Şu an hastamızın durumu daha iyi ve taburcu etmeye hazırlanıyoruz."


Hasta İlyas Kurtulmuş’un oğlu Faruk Kurtulmuş ise babasının evde bayılması üzerine hemen 112 Acil Servisi arayarak ambulans ile en yakın hastaneye kaldırdıklarını belirterek, “Kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hemen Tatvan Devlet Hastanesine sevk ettiler. Tatvan Devlet Hastanesinde babamı bekletmeden anjiyoya aldılar. Anjiyo esnasında babamın kalbi durmuş. Doktor ve ekibi kalp masajı esnasında anjiyo işlemine devam etmiş. Babam hayata geri döndü. Babam anjiyo esnasında kendini bıraktı ama Mehmet Hoca ve sağlık ekibi babamı bırakmadı” dedi.

Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı da, “Geçtiğimiz günlerde Kardiyoloji Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Aydoğan anjiyo yapılırken kalbi duran hastaya kalp masajı yapılırken stent taktı. Hastamızı hayatta tutmak için büyük bir fedakarlık gösterdi ve karşılığını gördük. Bir hastamızı daha şifasına kavuşturmuş olduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gazeteci Timur Soykan'dan milyonlarca insana tanıklık çağrısı: 'Gezi tebliğnamesini yazan savcının görevi hakikati yok etmek' 'Gezi tebliğnamesini yazan savcının görevi hakikati yok etmek'
Tatilcilere 'dijital' uyarılar: Sosyal medyadan hırsızlara yol göstermeyin! Sosyal medyadan hırsızlara yol göstermeyin!
Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda... Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...
Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye denetim Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye denetim
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Protestolar Boğaziçi yönetimini korkuttu: Akademisyenler mezuniyet töreninin 2 yıldır yapılmamasına tepki gösterdi Protestolar Boğaziçi yönetimini korkuttu: Akademisyenler tepki gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride
Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması
Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat
Talihsizlik peşlerini bırakmıyor: En şanssız 3 burç belli oldu En şanssız 3 burç belli oldu
Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu