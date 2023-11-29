İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış, 6 kişilik aileyi toprak kayması nedeniyle ölümden döndü

Megakentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu içeride kimse yokken toprağın kayması sonucu kısmen çöktü.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.42'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

6 kişilik ailenin yaşadığı evlerden biri ise içeride kimsenin olmadığı sırada kısmen çöktü. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlendi. Çökme sonucu evin içinde bulunan eşyalar ise etrafa savruldu. Toprak kayması sonucu 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Evlerde yaşayan vatandaşlar ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildi. Öte yandan toprağın kaydığı alan ve evler havadan görüntülendi.

Evinin bir kısmı çöken Fikri Atik, “Mağdur olduk. Birden oldu korktuk. Gerçekten çok ciddi bir gürültüyle oldu. Ben çocukları okula götürmüştüm. Eşim aradı ben geldiğimde maalesef bir kısmı çökmüştü. Müteahhit burada yapmış olduğu işi düzgün yapmadığından dolayı yaşandı. Ben de inşaat işi yapıyorum. Bundan kaynaklı bir sıkıntı bu. Normalde oraya fore kazığı çakıp, kirişleri atıp, temkinli bir şekilde tünel kalıp şeklinde veya aşağıya inmesi gerekiyordu. Biz 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz de yok olabilirdik. Evimize şuanda giremiyoruz. Müştemilat bölümüm vardı. Benim özel eşyalarımın olduğu bir alandı. Aşağı yukarı 1 buçuk milyonun üzerinde değeri olan eşyam vardı. Onların tamamı çamura karıştı. Bahçem vardı, tamamı gitti. Şuanda evin içerisine hiç giremiyoruz. Ceketimizden başka hiçbir şeyimizi alamadık. Bütün eşyalarımız evin içinde korkudan giremiyoruz. Mağduruz, durum bu” dedi.

Kaynak: İHA

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