İstanbul Valiliği izin vermişti... TÜGVA yaz okuluna öğrenci çekmek için okullarda stant kurdu!

Okulların kapıları vakıf ve cemaatlere kapanmıyor. İstanbul Valiliği, TÜGVA’nın okullarda stant açmasına, afiş ve pankart asmasına, sınıf ziyareti yapmasına izin vermişti. Milli Eğitim Müdürlükleri ve müftülüklerin de desteğini alan TÜGVA, yaz okullarına öğrenci kaydetmek için okullarda stant kurdu.

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; kamuya ait yaz okullarının yetersiz olması, özel sektörde ise talep edilen yüksek ücretler, cemaatlerin işini kolaylaştırıyor.

Yaz okullarında Kuran-ı Kerim, temel dini bilgiler ve hadis dersi ile spor dersi verilecek. Ayrıca yüzme, piknik, langırt ve ata binme gibi aktiviteler yapılacak.

TÜGVA’nın yanı sıra Vahdet İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, Babusselam Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da öğrenci toplamaya başladı.