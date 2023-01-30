İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu'ndan mübadele açıklaması

İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu (İREF), Mübadele’nin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

İREF yaptığı açıklamada “Bugün, insanlık tarihinde ilk kez, o zamanlar kurulan Milletler Cemiyeti'nin (BM'nin selefi) uluslararası organizasyonunun rızasıyla, Rum-Ortodoks ve Müslüman-Türk Nüfuslarının zorunlu olarak göç ettirilmesine verilen kararın 100. yıl dönümüdür. Bu olay, yaklaşık 2 milyon insanın varlığını trajik bir şekilde etkilemiş olup insanlık tarihinin en kara lekelerinden biridir. Balkan Savaşı'nın başladığı 18 Ekim 1912 günü ve bu Sözleşme'nin imzalandığı gün evlerini terk etmek zorunda kalanlar, Anadolu ve Doğu Trakya'dan bir milyondan fazla Rum bu sözleşmeye tabi tutulmuştur. Hayatta kalanlar, barınak, yiyecek ve geçim araçlarından yoksun bırakılarak, zor durumda olanlar göçe zorlandı” ifadesine yer verdi.

İKİ TARAFINDA MARUZ KALDIĞI MUAMELENİN BELGELERİ DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

İREF, gönüllülerinin son 6 yılda, iki tarafında maruz kaldığı “insanlık dışı muamelenin” boyutlarını belgeleyen ilgili tüm dosyaları dijital ortama aktardığını söyledi.

"TELAFİ EDİLSİN"

İREF açıklamasına şöyle devam etti:

“1914-1924'te Anadolu Rumları için olduğu gibi şiddet içeren sürgün eylemleri ve ne yazık ki aynı zihniyet Mübadeleden istisna edilen İstanbul Rum Topluluklarına uygulanmıştır. Bu nedenle İREF başta mevcut T.C. Hükümeti olmak üzere uluslararası insan hakları kurumlarının geçmişte uygulanan insan hakları ihlallerinin neticelerin telafisi ve giderimi için etkili kurallar oluşturmasını ısrarla vurgulamaktadır.”





