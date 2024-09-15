İstanbul, Manisa, Hatay, Gaziantep... Haklarını Alamayan İşçiler Eylemde

Türkiye’de vatandaşlar her geçen gün biraz daha darboğaza sürüklenirken, açlık sınırının altındaki maaşlarla, aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan işçiler Türkiye’nin birçok ilinde greve çıktı. Manisa, İstanbul, Gaziantep ve Hatay’da işçiler hakları için günlerdir eylemlerini sürdürüyorlar.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Manisa Soma’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun aile şirketine ait Fernas maden ocağında Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye olduğu gerekçesiyle işten atılan işçiler 21 gündür eylemlerini sürdürüyor. İşçiler dün Nasıroğlu’nun Muğla Bodrum’daki oteli önünde de üç gün sürecek nöbet eylemine başlarken, daha sonra eylem Ankara’ya taşınacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak. Madencilerin daha sonra Ankara’daki Fernas Holding binasının önüne gideceği ardından ise Meclis önünde nöbete geçeceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, “Şirket geri adım atmıyor. 6 işçiyi geri almam, diyor. Maaşların yeterli olduğunu ve iş güvenliğiyle ilgili bir sorun olmadığı ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.

POLENEZ İŞÇİLERİ 58 GÜNDÜR EYLEMDE

İstanbul’un Çatalca ilçesinde ise Tek Gıda-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan Polenez işçileri 58 gündür eylemlerini sürdürüyor. Eylemleri sırasında işçiler sık sık polisin müdahalesine maruz kalırken, Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya sürece ilişkin ““Biz çok önceden ilan ettik. İşçi arkadaşlarımızın işbaşı yapmasıyla ilgili işveren bir adım atmazsa servislerin girişine izin vermeyeceğimizi ifade ettik. Gerekirse kapının önüne yatacağımızı söyledik. Eylemimiz başladı. Önceki gün de Emniyet güçleri bize saldırdı. İşçilerden birinin iki kaburgası kırıldı. Bir arkadaşımızın omzu çıktı. Yedi arkadaşımız da biber gazından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Şu anda fabrikanın önündeyiz. Fabrika üretimi durdurdu. Çalışanlar idari izinli. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AS PLASTİK’TE 14 GÜNDÜR EYLEM SÜRÜYOR

İstanbul’da sadece gıda işçileri değil plastik işçileri de hak mücadelesi veriyor. Hadımköy’deki As Plastik’te grev kararının ardından işten atılan işçilerin direnişi 14 gündür devam ediyor. Petrol-İş Sendikası işyeri temsilcisi Savaş Çakmak grevin resmi olarak 19 Eylül’de başlayacağını söyledi. Çakmak, “Biz grev ilan yazısını astıktan sonra 3’ü sendika temsilcisi olmak üzere 10 kişi işten çıkarıldık. Yalnızca grev yapmak istediğimiz, geçinemediğimizi söylediğimiz ve bu nedenden dolayı sendikalaştığımız için işten çıkarıldık. Burada suçlu olan biz değiliz. İşveren sendikalaşmayı kırmak için birçok uygulama yapıyor. Petrol-İş Sendikası’na üye olduk. Şu an yalnızca sendikalaştığımız için Kod-46 ve Kod-49 ile tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldık. Yüz kızartıcı bir suç işlemişiz gibi bir madde uygulandı. İşveren sendikalaşmayı yüz kızartıcı bir suç olarak görüyor. Biz yüzde 35 zam talebinde bulunduk. Ancak hiçbir şekilde bu talebimizin karşılanmayacağını söyledi. Sosyal haklarımızın iyileştirilmesini istedik. Bu talebimiz de karşılık bulmadı” diye konuştu.

GAZİANTEP’TE 90 İŞÇİ KOVULDU

Gaziantep’te ise, Akcanlar Teksil işçileri vergi kesintilerine, yedili çalışma sistemi dayatmasına ve kötü çalışma koşullarına karşı haklarını aramak için başlattıkları eylemin birinci ayını geride bıraktı.

İşçilerin eylemine ilişkin konuşan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Direniş patronun pazar tatilini ortadan kaldıran yedili sistemi dayatması üzerine başladı. Ayrıca işçiler, vergi kesintisiyle birlikte ücretlerinin düşmesine de tepkili. Direnişe başlayınca daha ilk gün yaklaşık 90 işçi tazminatsız işten çıkarıldı. İşçiler bir aydır mücadele ediyor. Patron yedili sisteme dair yasal mevzuata dayanıyor. İşçiler yıllardır pazar tatiliyle çalışıyor. Yasaya dair işçilerin onayı alınması gerekiyor. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik demektir bu. İşçi bunu kabul etmediğinde tek taraflı sözleşmeyi feshetme ve tazminatını alarak işten çıkma hakkı var. Patron bunu da kabul etmiyor” dedi.

‘İŞVEREN YENİ TEKLİF SUNMADI’

Hatay’da İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Befesa Silvermet fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçilerinin düşük ücretlere karşı başlattığı grev de 52’nci gününde. Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, “Toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapıldı. Grev devam ediyor. İşveren anlaşmaya dair yeni bir teklif sunmadı. Direnişimiz sürüyor. Haklarımızı alana kadar da mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.





Kaynak: Cumhuriyet