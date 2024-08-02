İstanbul Havalimanına İşçi Taşıyan Servis Şarampole Uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde Altur firmasına ait İstanbul Havalimanı’na işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Servis içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 16:15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde gerçekleşti. Altur Turizme ait Murtaza Yıldırım isimli sürücünün kontrolünde olan servis aracı otoyolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde ve çevresinde bulunan kişileri çıkartmaya yönelik çalışma yaparken jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçtan çıkartılan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA