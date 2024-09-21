İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB'ye bağlı AKOM'un uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul'a günün ilk saatlerinde geldi. Sağanak etkisini kısa süreli gösterse de Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor.

CAMİYİ SU BASTI

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camii'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

Caminin dernek başkanı Ali Deniz, yağmur yağdığı zaman caminin tuvaletinin, şadırvanının ve konferans salonunun en az 50 santimetre suyla dolduğunu söyledi.

Kaynak: DHA