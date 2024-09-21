İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı

İstanbullular hafta sonunun ilk sabahına sağanak yağışla uyandı. Bazı ilçelerde rögarlar taştı, yollar göle döndü. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Küçükçekmece'de bir caminin şadırvanını su bastı.

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İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB'ye bağlı AKOM'un uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul'a günün ilk saatlerinde geldi. Sağanak etkisini kısa süreli gösterse de Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı - Resim : 1

Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı - Resim : 2

CAMİYİ SU BASTI

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camii'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı - Resim : 3

Caminin dernek başkanı Ali Deniz, yağmur yağdığı zaman caminin tuvaletinin, şadırvanının ve konferans salonunun en az 50 santimetre suyla dolduğunu söyledi.

İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı - Resim : 4

Meteoroloji'den Yağış Uyarısı! İstanbul ve Ankara'da Kuvvetli Sağanak BekleniyorMeteoroloji'den Yağış Uyarısı! İstanbul ve Ankara'da Kuvvetli Sağanak BekleniyorGüncel

Kaynak: DHA

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