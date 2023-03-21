Esenyurt Belediyesi hasta nakil ambulansı, hasta taşıdığı sırada haczedildi!

İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin ilçedeki yatağa bağımlı hastalar ve diyaliz hastalarının hastanelere ulaşımını sağladığı hasta nakil ambulansı, hasta taşıdığı sırada haczedildi.

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GERÇEK GÜNDEM

Bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı, bir hastayı Esenyurt’tan İstanbul içerisindeki bir hastaneye taşırken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler, icra borcundan dolayı araçta yakalama olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini ifade ederek, kamu yararına kullanılan aracı bağladı.

ARAÇ, YEDİEMİN OTOPARKINA GÖTÜRÜLDÜ

Ambulans içerisinde bulunan hastanın 112 ekipleriyle hastaneye ulaşımı sağlanırken, araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

TEBLİGAT GÖNDERİLMEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; İcraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konulduğu belirterek, ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat gönderilmediğini de bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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