İstanbul Eczacı Odası çağrı yaptı: İlaç fiyat farkı uygulamasına son verin

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, depremzedelerin afet bölgesi dışında kalan eczanelerden ilaç almak istediklerinde fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Özcan, 'vicdanları sızlatan' bu duruma son verilmesini istedi.

Son Güncelleme:
İstanbul Eczacı Odası çağrı yaptı: İlaç fiyat farkı uygulamasına son verin

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, depremzedelerin, afet bölgesi dışında kalan eczanelerden ilaç almak istediklerinde ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, depremzedelere ilaç fiyat farklarının çıktığı reçete örneklerini de paylaşarak, durumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerine ilettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın depremzedelere ilaç fiyat farkı çıkmaması için gerekli düzenlemeleri bir an önce yapması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları dile getirdi:

"Depremzede vatandaşlarımız, muayene ücreti ve hasta katılım payı ödemiyor, ancak çok ciddi tutarlarda ilaç fiyat farkları ödemek zorunda kalıyor. Bu kişiler yakınlarını kaybetmişler, evlerinden olmuşlar, yaşadıkları yerden kilometrelerce uzakta zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Depremzedelere, ilaçlarını almak istediklerinde ilaç fiyat farkı çıkmasını kabullenemiyoruz. Vicdanları sızlatan bu duruma son verin." 

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem ilaç
Son Güncelleme:
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 1 iyi 1 kötü haber! Beklenmiyordu... Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 1 iyi 1 kötü haber! Beklenmiyordu...
Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi
AFAD’dan depremzedelerin eşyalarını tahliye etmesine yönelik genelge AFAD’dan depremzedelerin eşyalarını tahliye etmesine yönelik genelge
TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak Kemal Özkiraz: CHP açık ara birinci parti olacak
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi