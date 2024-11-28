İşsiz Kalan Öğretmen İntihar Etti

Kırşehir'de 37 yaşındaki resim öğretmeni Ömer Şahin, işsiz kalmasının ardından ataması da yapılmayınca hayatına son verdi. Şahin'in cansız bedeni, Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gözetleme kulesinde bulundu.

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İşsiz Kalan Öğretmen İntihar Etti

Kırşehir'de yaşayan resim öğretmeni Ömer Şahin (37), Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti.

Kırşehir yerel basınında yer alan haberlere göre Halk Eğitim Müdürlüğü'nde resim kursiyeri olarak çalışan Şahin, tasarruf tedbirleri sebebiyle kursların kapatılması üzerine kısa süre önce işsiz kaldı. Bir yandan da atama bekleyen Şahin'in ataması yapılmadı.

İşsiz Kalan Öğretmen İntihar Etti - Resim : 1

Çevredeki vatandaşlar, Şahin'in cansız bedenini parkta gördükten sonra durumu polise bildirdi. Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ömer Şahin’in daha önce Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı da öğrenildi.

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