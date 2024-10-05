ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası 8. Günü Bitti

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, genç erkekler trap kategorisinde Egemen Ağca'nın 36'ıncı, Hüseyin Efe Özmen'in 42'nci, Erdoğan Akkaya'nın ise 54'üncü olduğu belirtildi. Takım halinde ise milli takımın 13'üncü sırayı aldığı ifade edildi.

Genç kadınlar trap kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir'in 19'uncu, Esma Samira Kaya'nın 22'nci, Fadimenur Çetinkaya'nın da 28'inci sırayı aldığı kaydedildi. Takım halinde ise Türkiye'nin 7'nci sırayı elde ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA