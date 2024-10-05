ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası 8. Günü Bitti

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda sekizinci gün sona erdi.

ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası 8. Günü Bitti

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, genç erkekler trap kategorisinde Egemen Ağca'nın 36'ıncı, Hüseyin Efe Özmen'in 42'nci, Erdoğan Akkaya'nın ise 54'üncü olduğu belirtildi. Takım halinde ise milli takımın 13'üncü sırayı aldığı ifade edildi.

Genç kadınlar trap kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir'in 19'uncu, Esma Samira Kaya'nın 22'nci, Fadimenur Çetinkaya'nın da 28'inci sırayı aldığı kaydedildi. Takım halinde ise Türkiye'nin 7'nci sırayı elde ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Türkiye'nin Oscar'ı Altın Portakal Başladı: Onur ve Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu Onur ve Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Medipol Üniversitesinden Ayşenur Halil için Taziye Medipol Üniversitesinden Ayşenur Halil için Taziye
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu