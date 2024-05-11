İsrailli diplomat BM'nin kuruluş anlaşmasını parçaladı: 'Tiyatral bir eylem'

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM'nin kuruluş anlaşmasını parçaladı.

İsrailli diplomat BM'nin kuruluş anlaşmasını parçaladı: 'Tiyatral bir eylem'

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nın Filistin kararını, BM’nin kuruluş anlaşmasını kağıt öğütücüde parçalayarak protesto etti.

TRT Haber’de yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösteren Erdan, oylamaya tahammül edemeyerek örgütün kuruluş anlaşması metninin bir kopyasını parçaladı.

BM’den söz konusu eyleme tepki gelirken, BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olayın "tiyatral bir eylem" olduğunu ifade ederek, "Bu seviyeye inmeyeceğiz" dedi.

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