İsrail, Gazze'deki Mülteci Kampı'na saldırdı: 210 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 210 Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirtilirken, 400'ün üzerinde Filistinli'nin ise yaralandığı açıklandı.

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İsrail, Gazze'deki Mülteci Kampı'na saldırdı: 210 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi.

Zırhlı araçlarla da kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği, ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 210'a çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 80 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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