İSKİ, göçmen sahtekarlığına "dur" dedi

Geçici koruma kapsamındaki bazı yabancıların ikamet başvuruları ve uzatmalarında usulsüzlük yaptıkları tespit edildi. İkamet başvurusu için istenen bazı belgelerin sahte aboneliklerle temin edildiğinin anlaşılması üzerine, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ilgili tüm kuramları uyardı.

İSKİ, göçmen sahtekarlığına "dur" dedi

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, bazı yabancıların ikamet izin belgesi için yaptıkları başvurularda sahte belgeler kullandıklarını tespit etti. Geçerli bir ikamet belgesi verilebilmesi için yabancılardan istenen belgeler arasında yer alan faturalarda inceleme yapan görevliler, sahte aboneliklerden şüphelendi. İlgili tüm kurumlar uyarıldı.

İSKİ SİSTEMATİK SAHTEKARLIĞI TESPİT ETTİ

İSKİ hemen harekete geçti. Geçici koruma altındaki yabancı uyrukluların abonelik başvuruları tek tek incelendi. Bazı başvurularda sistematik şekilde sahtekarlık yapıldığı tespit edildi.

İSKİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SAHTE İŞLEMLER

Yabancı uyruklu bazı kişilerin; aynı kullanım yerine ait sözleşmeyi birden fazla kişi üzerinden sürekli devir yaptığı ortaya çıkarıldı. Eş, anne, baba, kardeş adına belli aralıklarla sözleşme devir işlemleri yapıldığı tespit edildi. Ayrıca misafir konumundaki kişiler üzerinden abonelik talebinde bulunulduğu, aynı kişiler adına birden fazla aktif sözleşme yapıldığı da ortaya çıkarıldı.

İSKİ EK TEDBİRLER ALDI

Sahte abonelerin tespiti üzerine İSKİ, yabancıların abonelik başvuru şartnamesinde bazı değişiklikler yaptı. İlk olarak yabancı uyruklu kişilerin ikamet adresinin sözleşme yapmak istediği adres ile aynı olması şartı getirildi. Gayrimenkul tapusu ile başvuranlar hariç, yabancıların birden fazla su abonelik sözleşmesi yapması sınırlandırıldı. Daha önce başvurmuş, birden fazla sözleşmesi olduğu tespit edilen yabancılar için de ikamet dışındaki sözleşmesinin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca online abonelik işlemi yabancı uyruklulara kapatıldı. Yabancı uyruklu kişi adına yapılan sözleşme, başka bir yabancı uyruklu bir kişiye devredilmek istendiğinde, aktif sözleşme sahibinin ikamet adresinde kaydının olmaması şartı aranacak. İSKİ aldığı bu kararları hemen uygulamaya başladı.

İSKİ ABONELERİNİN YAKLAŞIK 287 BİNİ YABANCI UYRUKLU

İstanbul’da İSKİ’nin 6 milyon 874 bin 188 abonesi bulunuyor. Bu abonelerin yaklaşık 287 bini yabancı uyruklulardan oluşuyor. İstanbul valiliği, ikametleri başka şehirlerde bulunan geçici koruma kapsamında yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar şehri terk etmeleri gerektiğini duyurdu. İkamet izni olmadan İstanbul’a gelen yabancıların sayısında yaşanan artış sebebiyle, İl Göç İdaresi Başkanlığınca 10 ilçe ikamet iznine kapatıldı. Geçici koruma altındaki yabancıların İstanbul’da kalabilmesi için, geçerli bir ikamet belgesine sahip olması, belirtikleri adreste ikamet etmeleri, belirtilen sürelerde il göç idaresine bildirimde bulunmaları gerekiyor.

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