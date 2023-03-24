İşçilerden Cengiz Holding'in önünde eylem: 'Üç gün süre veriyoruz'

İstanbul Arnavutköy’deki Cengiz-Kolin grubuna ait Satera Elektrik’te Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen 18 işçi işten çıkarılmıştı.

İŞÇİLER CENGİZ HOLDİNG ÖNÜNDE

İşten çıkarılan işçiler, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla basın açıklaması yaptı.

“Sendika hakkımız engellenemez” pankartıyla bir araya gelen işçiler, “Yasal, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanan SATERA işçileri mücadelesini büyütüyor, Cengiz ve Kolin işverenlerini uyarıyoruz” dedi.

'CENGİZ HOLDİNG'İN ÖNÜNE ÇADIR KURARIZ'

Burada konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işverene üç gün süre verdiklerini söyleyerek hakları verilmezse holding önünde çadır kuracaklarını belirtti.

Cengiz Holding'in Arnavutköy'deki binası önünde toplanan işçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi. Burada yapılan basın açıklamasında Serdaroğlu şunları kaydetti: "Eğer üç gün içinde işveren Satera, işçilerin bu sendikalaşma mücadelesine saygı gösterir, atılan işçileri geri alır ve sendikayla görüşmelere başlarsa; bu mücadeleyi elbette fabrikanın içerisinde ve sözleşme süreci içerisinde sürdüreceğiz. Ancak işveren kabul etmediği takdirde, biz üç günün sonunda burada, Cengiz Holding'in önünde çadır kuracağız ve evlerimizi buraya taşıyacağız."