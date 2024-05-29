İşçiler grevde: Lastik fabrikasında üretim durdu

Çankırı'da lastik fabrikasında çalışan Petrol-İş Sendikası'na bağlı işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandığı için grev çıktı.

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İşçiler grevde: Lastik fabrikasında üretim durdu

Çankırı’da bir lastik fabrikasında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca üretimi durdurarak grev kararı verdi.

Çankırı’da bulunan Türkiye’nin en büyük lastik üretimi yapan firmaları arasında yer alan Sumitom Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Sendikanın aldığı karar ile fabrikada çalışan binlerce işçi üretimi durdurarak greve başladı.

"AMACIMIZ ÜRETİMİ DURDURMAKTI, DURDURDUK"

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, "Amacımız üretimi durdurmaktı, durdurduk. Bundan sonra dışarıdayız. Her an masada müzakereye açığız. Her zaman elimiz tokalaşmak için açıktı, şimdi ise yumruğumuzu sıktırdılar. Bize bunu yapmayacaklardı" dedi.

Kaynak: İHA

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