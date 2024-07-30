İş İnsanı Abdullah Kiğılı Yine Çark Etti! Tost-Ayran Hesabıyla Tepki Gösterdi: Bu Fiyatlara Kim Dur Diyecek?

2012 yılında hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan Didem Sorhun'un protesto eylemleriyle gündeme gelen Kiğılı markasının sahibi Abdullah Kiğılı, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırarak "AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti" demişti.

Bu açıklamalardan 3 yıl sonra Kiğılı bu kez de katıldığı bir YouTube programında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu. Fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek "Çok zor günler geçiriyoruz" diyen Kiğılı, 1975-80'lerde yıllık enflasyonun yüzde 120'leri bulduğunu hatırlattı ve "Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil" dedi.

'BUNA KİM DUR DİYECEK?'

Kiğılı şöyle konuştu:

"Bir zamanlar en çok gittiğim yer Lütfi Kırdar'daki Borsa Lokantası'ydı. Benim bir numaralı yerimdi. Haftanın 2-3 günü mutlaka giderdik. Şimdi Zorlu Center'daki tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Bizim mallarımız da pahalandı. Buna kim dur diyecek onu merak ediyorum. Aylardır dolar aynı seviyede kalıyor. Ama fiyatlar artıyor.

'HAYAT GİTTİKÇE PAHALILAŞIYOR, GİDİŞAT İYİ DEĞİL'

Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki bugün benim 1975'le-80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark var. O günün Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10 yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil. Her geçen gün adet satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu biz 500 liraya takım elbise sattık. En ucuz takım elbise 3000 ile 5000 lira arasında. Buna alamayacak çoğunluk var. Gidişat iyi değil. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor.

TOST-AYRAN FİYATLARINA TEPKİ

Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde.

2025'lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş."

ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

2020 yılında Türkiye’nin tarihin en büyük ekonomik krizine girdiğini söyleyerek “Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak” diyen Kiğılı, 2021 yılında ise Erdoğan ve AKP’yi övgülere boğmuştu.

Kiğılı, şunları söylemişti:

“Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye’nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı’yken ben ANAP’ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider.”

BASKI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Didem Sorhun adlı işçi, İstanbul Yenibosna’da bulunan Kiğılı fabrikasının önünde gerekçe gösterilmeden çıkarıldığı işine dönmek için 23 Temmuz 2012 tarihinde başlayan bir protesto eylemi gerçekleştirmişti.