İntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla intihar etti

Muş'ta bir genç kız intihara kalkışan ablasına engel olmak istersen silah patladı. Ablasına kurşun geldiğini bu yüzden öldüğünü zanneden genç kız aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

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İntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla intihar etti

Muş'un Serinova beldesinde meydana henüz bilinmeyen bir nedenden intihara kalkışan E.Y’yi fark eden kardeşi Emine Yüzgül, ablasının elinden silahı almaya çalışırken silahın patlaması sonucu abla vurularak yaralandı. Ablasının öldüğünü zanneden Emine Yüzgül, olayın şokuyla kendini vurup olay yerinde hayatına son verdi.

Aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kendini yaralayan E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde ölen Emine Yüzgül’ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olay ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeşin kendi aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz. Ancak şu anda yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçüğü hayatını kaybediyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımız hayati tehlikeyi atlatmış” dedi.

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