Ülkeyi 'suçlu cenneti'ne çevirdiler: İnterpol tarafından aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir’de yakalandı.

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Ülkeyi 'suçlu cenneti'ne çevirdiler: İnterpol tarafından aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

Interpol’ün hakkında "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" suçlarından kırmızı bültenle aradığı O.O’nun İzmir’de olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Kazakistan’da ve uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve İzmir’de kılık değiştirerek suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşılan şüpheli O.O’nun bulunabileceği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin, düzenledikleri operasyonla şüpheli O.O yakalandı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.O’nun sınır dışı işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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