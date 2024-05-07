İngiltere'de 'Türk eroin kralı' olarak tanınıyordu: Barcelona'da öldürülen Tekin Kartal soruşturmasının detayları ortaya çıktı

Tekin Kartal'ın soruşturması sürüyor.

Haber Global'den alınan habere göre, İngiltere'de uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla ilişkilendirilen bir örgüt lideri olan Tekin Kartal (İlmettin Aytekin), Sant Marti'deki Forum bölgesinde cumartesi günü infaz edildi. Olayın planlı olduğu düşünülüyor ancak katil henüz yakalanamadı.

Tekin Kartal'ın 30 yaşında olduğu ve Alman-Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor. Diyarbakır doğumlu olan Kartal'ın bir tetikçi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Bazı söylentilere göre ise Kartal'ın ihanete uğradığı ve ifşa edildiği konuşuluyor. Ancak Kartal'ın Barcelona'ya turistik bir ziyaret için mi yoksa iş amaçlı mı geldiği bilinmiyor.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, henüz somut bir ipucu bulunamadı. Tekin Kartal'ın Türkiye'deki mafya hesaplaşmalarında da adı geçmişti.

Barcelona, son dönemde çete savaşlarının merkezi haline gelmiş durumda. 2023 yılında yaşanan 46 olayla Madrid'i geride bırakan Barcelona'da çete çatışmaları artmış durumda. Bu çatışmalar genellikle Boixos Nois'e bağlı Casuals çetesiyle ilişkilendirilirken, bir diğer suç örgütü olan Mocro Maffia da bölgede etkinlik gösteriyor.

ASKERLERLE ANMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi öldürülen Kartal için Türkiye'de bir komando birliğinde "Yaşamak direnmektir" denilerek askerlerle anma yaptırıldığı görülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem