İngiltere-Türkiye uçağında bomba alarmı!

İngiltere’den Türkiye’ye 21 Ağustos’ta gitmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir şüphelinin elinde patlayıcı olduğunu söylemesi paniğe neden oldu.

Havaalanı personeli ve uçak mürettebatıyla yapılan ortak operasyonda uçağın bulunduğu bölgeye silahlı birlikler konuşlandırılırken, bomba arama köpeğiyle yapılan aramada uçakta patlayıcı madde izine rastlanmadı.

TÜRKİYE'YE GİTMEK ÜZERE HAVALANDI

Arama sonrası yapılan değerlendirmede uçağın tahliyesinin gerekli olmadığına karar verildiği ve uçağın şüphelinin indirilmesinin ardından Türkiye’ye gitmek üzere havalandığı belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Leicestershire polisi, 49 yaşındaki şahsın patlayıcı madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındığını fakat kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem