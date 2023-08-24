Suriyeli işletmeci olduğu iddia edilen şahıs: Türk vatandaşı gelmiş iş istiyor, ben yabancı çalıştırmak istemiyorum

Suriyeli olduğu iddia edilen bir şahıs, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki çekti.

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Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs çektiği videoda, ''Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor, ben de onlara 'ben yabancı çalıştırmıyorum' diyorum'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda Suriyeli olduğu iddia edilen bir şahıs, Türkiye'de bulunan lokantasına iş başvurusu yapan Türkleri işe almadığını belirtti. Şahıs, yabancı istemediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

''Türk vatandaşı gelmiş, benim Suriye lokantama gelmiş iş istiyor. 'Bana iş ver'. Bende 'Ben yabancı çalıştırmıyorum, kusura bakma' diyorum. Sonra bana kızıyor, neden bana kızıyor? Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum.''

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