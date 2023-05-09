İmamoğlu mitingine yönelik provokasyonda 9 gözaltı daha

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmadai 9 kişi daha gözaltına alındı.

İmamoğlu mitingine yönelik provokasyonda 9 gözaltı daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinginde yapılan provokasyonda mitinge taşlı saldırı düzenlenmiş, onlarca yurttaş atılan taşlar sonucunda yaralanmıştı.

9 GÖZALTI DAHA

Yaşanan saldırıda şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Erdoğan'ın Edirne paylaşımına, Demirtaş'tan 'bi tanesi' göndermeli yanıt: Fikrim hala değişmedi Erdoğan'ın Edirne paylaşımına, Demirtaş'tan 'bi tanesi' göndermeli yanıt
Herkesin kafası karıştı! Ezgi Mola apar topar evlendi... İşte ilk fotoğraflar Herkesin kafası karıştı! Ezgi Mola apar topar evlendi... İşte ilk fotoğraflar
Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü
Kastamonu'da 5 aylık bebeğin şüpheli ölümü! 5 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Gezici Araştırma hazırladı: İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz