İmamoğlu mitingine yönelik provokasyonda 9 gözaltı daha
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmadai 9 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinginde yapılan provokasyonda mitinge taşlı saldırı düzenlenmiş, onlarca yurttaş atılan taşlar sonucunda yaralanmıştı.
9 GÖZALTI DAHA
Yaşanan saldırıda şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.