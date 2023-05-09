İmamoğlu mitingine yönelik provokasyonda 9 gözaltı daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinginde yapılan provokasyonda mitinge taşlı saldırı düzenlenmiş, onlarca yurttaş atılan taşlar sonucunda yaralanmıştı.

9 GÖZALTI DAHA

Yaşanan saldırıda şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.