İliç'te Facianın Yaşandığı Madende İşçi Kıyımı! İşçiler İsyanda: 'İlk Tekmeyi Biz Yedik'

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta 9 işçi çalıştıkları madende meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti. Madendeki göçük sonrası 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Anagold Madencilik A.Ş.'nin işveren vekili olan Kanada uyruklu bir kişi de vardı. Kanadalı yönetici dahil 6 kişi tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İliç'te bu kez de işçi kıyımı yaşanıyor. Ekol TV'ye konuşan işçilerden biri "Olayı kaldırdık. Cenazelerimizi şükür bulduk, toprağa verdik. Ondan sonra 10 gün izne ayrıldık, bize teşekkür etti, ayrıldığımızı söyledi. Teşekkürleri bu şekilde oldu" dedi.

'MAİL YOLUYLA İŞTEN ÇIKARDILAR'

Yıllarca verdikleri emeklerin bir çırpıda hiçe sayılmasına isyan eden işçilerin iddiasına göre Sabırlı köyünün yüzde 70'i işten çıkarıldı. Bir başka işçi de 187 mesai arkadaşının işten çıkarıldığını söyledi. Bir işçi "Sebepsiz, hiçbir şey sunulmadan, sabah bize mail geldi. Mail yoluyla bizi işten çıkardılar" diye konuştu.

'İLK TEKMEYİ BİZ YEDİK'

Başka bir işçi "Hem topraklarımızı aldılar hem bizi işten çıkardılar. Bu konuda mağduruz" dedi. Bir başkası ise "'Size iş vereceğiz' dediler, verdiler de ama en sonunda ilk tekmeyi biz yedik" ifadelerini kullandı. Madende çalışmak için hayvancılıkla uğraşmayı bırakıp hayvanlarını satan birçok işçiden biri de "Ben o gün madene girmemiş olsaydım benim kapımda bugün belki 1000 tane koyun olacaktı. Hayvancılığı sürdürecektim" dedi.