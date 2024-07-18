'İkinci Zindaşti Vakası'nda Yeni Gelişme: Baronların Tahliyesine Soruşturma

'2. Zindaşti vakası'nda yeni bir gelişme yaşandı. 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan uyuşturucu trafiğinin Türkiye ayağını oluşturan 15 sanık hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.

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'İkinci Zindaşti Vakası'nda Yeni Gelişme: Baronların Tahliyesine Soruşturma

Belçika’da 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan uyuşturucu trafiğinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Yaşanan bu olay akıllara Burhan Kuzu'nun 'Tanımıyorum' demesine rağmen fotoğrafının çıktığı ve tahliyesinde rol oynadığı Zindaşti skandalını akıllara getirmiş ve ‘2. Zindaşti vakası mı’ sorularını akıllara getirmişti.

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve gece 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTILAR

Tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı ancak, bu isimlerin firar ettiği ortaya çıktı.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni çıkmasının ardından harekete geçildi.

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından soruşturma dosyası HSK 2. Dairesine gönderilecek.

HSK, Şaibeli Tahliyeler İçin Kolları Sıvadı! İkinci Zindaşti Vakası Mı Yaşandı?HSK, Şaibeli Tahliyeler İçin Kolları Sıvadı! İkinci Zindaşti Vakası Mı Yaşandı?Güncel
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