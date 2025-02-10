İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 3 Yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

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İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 3 Yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü yolunda Mehmet Emin Sincar (75) idaresindeki 47 AJ 080 plakalı pikap ile Mehmet Şirin Kaçmaz (55) idaresindeki 50 DE 096 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından ağır yaralanan Mehmet Şirin Kaçmaz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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