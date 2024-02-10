İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'B' sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanmanın detayları neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmelik değişikliği ile ilgili detayları açıkladı. Öte yandan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'B' sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanmanın detayları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmelik değişikliğiyle ilgili sosyal medya hesabından detayları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eğitim güvenli sürüşün anahtarıdır. Lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi.

'B' SINIFI EHLİYET İLE MOTOSİKLET KULLANMANIN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmeliğin detayları şöyle:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'B' sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanmanın detayları neler? - Resim : 1

"- 2 yıllık 'B' sınıfı sürücü belgesi olan,

- 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,

- Sağlık şartlarını taşıyan,

- Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,

- B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile motosikletleri kullanabilecek."

TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN MOTOSİKLETLER HARİÇ

Öte yandan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

A1 SINIFI MOTOSİKLETLER DE KULLANILACAK

Ayrıca 'B' sınıfı ehliyet ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: B sınıf ehliyetle 125 cc motor kullanılabilecekResmi Gazete'de yayımlandı: B sınıf ehliyetle 125 cc motor kullanılabilecekGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ehliyet Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
Beşiktaş 3 yıllık anlaşmayı duyurdu! Beşiktaş 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
100 yaşını görme ihtimalleri daha yüksek olan kan grupları! Hastalık yaklaşmıyor 100 yaşını görme ihtimalleri daha yüksek olan kan grupları! Hastalık yaklaşmıyor
Yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede Yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
ÇOK OKUNANLAR
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?
'Ara transfer dönemi' sona erdi: Hangi takım hangi futbolcuyu kadrosuna kattı? 'Ara transfer dönemi' sona erdi: Hangi takım hangi futbolcuyu kadrosuna kattı?
Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor, tedbirinizi alın! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor, tedbirinizi alın!