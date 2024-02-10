İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'B' sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanmanın detayları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmelik değişikliğiyle ilgili sosyal medya hesabından detayları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eğitim güvenli sürüşün anahtarıdır. Lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi.

'B' SINIFI EHLİYET İLE MOTOSİKLET KULLANMANIN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmeliğin detayları şöyle:

"- 2 yıllık 'B' sınıfı sürücü belgesi olan,

- 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,

- Sağlık şartlarını taşıyan,

- Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,

- B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile motosikletleri kullanabilecek."

TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN MOTOSİKLETLER HARİÇ

Öte yandan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

A1 SINIFI MOTOSİKLETLER DE KULLANILACAK

Ayrıca 'B' sınıfı ehliyet ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem