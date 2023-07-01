Hüseyin Baş ile Mustafa Varank arasında 'basketbol' polemiği: 'Komik duruyor'

Eski bakan ve AKP'li milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.

Sağlık problemleri yaşadığı konuşulan Erdoğan'ın basketbol sahasındaki görüntüleri, kısa sürede gündemin öne çıkan videolarından biri haline geldi.

Erdoğan’ın basket oynadığı görüntülere, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hüseyin Baş'ın Twitter hesabından şu yorumu yaptı:

Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor.

Erdoğan’ın gündem olan basketbol görüntülerini yayınlayan Varank ise Hüseyin Baş'ın eleştirisine sinirlenerek “Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek" yanıtını verdi.

Varank'ın bu yanıtının üzerine Hüseyin Baş, "Öte yandan utanması gereken babasının partisini yöneten biri değildir, devletin malını babasının malı gibi çarçur edenler, milletin hakkını sağa sola peşkeş çekenlerdir. Ayrıca babam şeyh olsaydı dizinin dibinden ayrılmazdınız zira bayılırsınız şeyhlere." yanıtını verdi.