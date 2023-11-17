Hrant'ın Arkadaşları'ndan çağrı: Vurulup düştüğü yere karanfil bırakıyoruz

Hrant'ın arkadaşları, cinayet faili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki göstererek Hrant Dink vurulduğu Agos gazetesi önüne cumartesi günü karanfil bırakmaya davetti.

Hrant'ın Arkadaşları'ndan çağrı: Vurulup düştüğü yere karanfil bırakıyoruz

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in faili olan Ogün Samast'ın denetimli serbestlikle tahliye edilmesini ardından Hrant'ın Arkadaşları, vurulduğu yere karanfil bırakmaya davet etti.

Samast'ın tahliyesine tepki gösteren Hrant'ın Arkadaşları X hesabından yaptıkları açıklamada "Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. 18 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Agos’un önünde, vurulup düştüğü yere Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez!" dedi.

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