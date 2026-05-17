Hollandalı Suç Örgütü Lideri İstanbul'da Yakalandı
Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kırmızı bültenle aranan kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan W.A.L. Pendik'te yakalandı.
'KOKAİN TİCARETİ VE KARA PARA'
16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri J.L. olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA
