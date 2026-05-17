Antalya'da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz, 3 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi öldürüldü. Şüpheli şahıs olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (25) isimli şüpheli ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet B. yanında bulunan tabanca ile ateş ederek Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ı çeşitli yerlerinden vurdu.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Emre Savran ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İHA

