Lüks Aracın Daldığı Dükkanda Yangın! 2 Kişi Yaralandı

Kaza, 05.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan 34 GND 034 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki bir dükkana girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın ardından lüks araç ve dükkan alev alırken, bölgede yoğun duman oluştu. Araç içinde bulunan, biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL VE DÜKKANDA YANGIN ÇIKTI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla kullanılamaz hale gelen otomobilde ve hasar gören dükkanda söndürme ile soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan lüks araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA