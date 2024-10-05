Hırsızlık Yapıp Başka İlçeye Geçtiler Ama Polisten Kaçamadılar

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Hırsızlık Yapıp Başka İlçeye Geçtiler Ama Polisten Kaçamadılar

Hırsızların polisten kaçmak için ilçe değiştirdikleri ancak sıkı takiple yakalandıkları öğrenildi.
Olay, Orhaneli ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ali Ağa sokakta bulunan bir işyerinde sabah saat 04:00 da meydana geldi. İki hırsız işyerinin kapı kilidini kırarak işyerinden dizüstü bilgisayar ve kasadan bir miktar para çalarak kayıplara karıştı.
Orhaneli Polisi, olay yeri incelemesi, güvenlik kameralarından şahısların kaçtıkları aracı belirledi. Zanlıların olayda kullandıkları aracı Yıldırım’dan kiraladıkları tespit edildi. Kimlikleri polis tarafından deşifre edilen T.K. ve Ç.S. kiraladıkları aracı teslim ederken Yıldırım Polisi’nin desteğiyle kıskıvrak yakalandı. Orhaneli’ne getirilen T.K ve Ç.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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