Her Yere Saçıldı! Tepki Yağıyor

Eskişehir'de boş araziye atılan çöplerin toplanmamasından dolayı oluşan çevre ve görüntü kirliliğine vatandaş tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Her Yere Saçıldı! Tepki Yağıyor

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde duyarsız vatandaşlar tarafından boş araziye atılan çöpler görüntü ve çevre kirliliğine sebep oldu. Vatandaşlar, sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından atılan çöpler zaman zaman rüzgârın da etkisiyle dağıldığını, aynı zamanda mahallede kötü görüntüye sebep olduğunu söyledi.

Açık alana bırakılan çöplerin görüntüsünden rahatsız olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu durumun bir an önce önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
O Bölgede Sezon Hala Devam Ediyor O Bölgede Sezon Hala Devam Ediyor
Hava Sıcaklığı Arttı! Vatandaş Kendini Sokağa Attı Hava Sıcaklığı Arttı! Vatandaş Kendini Sokağa Attı