Hem bıçaklı hem de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Atilla Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın (42) cadde üzerinde ilerlerken yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hem bıçaklı hem de silahlı saldırıya uğradı.

Mehmet Aydın, vücuduna isabet eden kurşun ve bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kişi veya kişiler ise araca binip olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Aydın, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 42 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA