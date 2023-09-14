Hayat Bilgisi yerine 'dindar ve kindar nesil'

Son dönemde ÇEDES gibi projelerle imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu hocalarını okulları sokmaya çalışan AKP iktidarının eğitimde gerici uygulamaları ders kitaplarına da yansıdı. İlk, ortaokul öğrencilerine dağıtılan kitaplarda dini içerikler ve ayrımcı görseller yer aldı.

İlkokul ikinci sınıf kitaplarda, oruç, ramazan, kandil, dini bayramlar gibi konular görsellerle anlatıldı. Öğrencilere bayram günü aileleri ile namaza gitme çağrısı yapıldı. İlkokullarda din kültürü eğitimi 4. sınıfta başlarken, 2. sınıf hayat bilgisi kitabı arasına konulan konularda dini içeriklerin yer alması velilerin tepkisini çekti.

LAİKLİĞE AYKIRI

BirGün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre; veliler, 7 yaşındaki çocuklara okutulan kitaplarda dini içeriklerin bu kadar fazla olması ve din kültürü dersinde olan içeriklerin hayat bilgisi kitabına eklenmesini eleştirdi. Eğitimciler ise kitapta yer alan ifadelerin laikliğe aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Yine aynı kitapta aile arasında ütü yapmak, sofrayı toplamak, yemek yapmak, tamirat yapmak gibi işlerin bölüştürülmesi cinsiyet ayrımcılığı yorumlarına neden oldu. Yurttaşlar, “Küçücük çocuklara hayat bilgisi diyerek bunlar mı öğretiliyor? Bu şekilde yetişen bir nesilden ne beklenir ki?” dedi.

TARİKATA ÖZENDİRME

7. sınıf Türkçe ders kitabı içerisinde ise Refik Halit Karay’ın Eskici yazısı içerisinde çarşaflı ve sarıklı insanlara yer verilmesi dikkat çekti.

Bir Türkçe öğretmeni söz konusu görsellerlerle yansıtılanın islami giyime özendirme olduğunu kaydetti. Öğretmen “Türkiye’deki kapalı vatandaş giyimi değil bu. Bildiğiniz tarikat giyimi ve tarikata özendirme” yorumunda bulundu.

CUMHURİYET KARŞITLIĞI

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim bilimi açısından kitaplarda kullanılan görsellerin normal olmadığını belirterek, "AKP iktidarının yapmak istediği sadece eğitim biliminde kendi nesillerini yetiştireceği bir düzen değil aynı zamanda Cumhuriyet karşıtlığının bir dışa vurumu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’da tarif edildiği üzere laik bir ülke. Eğitim bunun üzerine kurulu. Ancak çocuk yaştaki öğrencilere bu tarz görseller ve içeriklerin gösterilmesi aleni bir şekilde istedikleri gibi bir nesil yetiştirmeye yönelik. Toplumda kadının ve erkeğin rollerini çocuk yaşta kafalarına sabitlemek için yapılan bir şey bu. Kadın genel olarak erkeğin arkasında hizmet eden olarak tanımlanırken, erkeğin de evin reisi olarak temsil edildiğini görüyoruz. Bu şekilde eğitim alan bireylere çocuk yaşta şekil vermek amaçlanıyor. Burada yemeğe oturduğunda herkes duayla başlamalı kadın örtünmeli dede de de sakal bırakıp takke takmalı gibi çocuğu küçük yaşta yönlendirmek ve dönüştürmek istiyorlar. İstedikleri çocukları dindar ve kindar nesile dönüştürmek. Bu durum Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırı” diye konuştu.

ÖĞRETMENE GÖREV

Kitaplarda yer alan görsel ve yazıların açıkça yasalara da aykırı olduğun kaydeden Özbay şu ifadeleri kullandı: "Ancak insanların hukukla çözüm alma inancı kalmadı. Bütün aydın ve ilerici öğretmenlerimize önemli bir görev düşüyor. Veliler de çocuklarını daha fazla kaynakları okuması için desteklemeli. Çocukları maruz kaldığı bu kötülükten gericilikten kurtarmak bizlere düşüyor."