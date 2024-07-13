'Hayali üniversite' İddialarına YÖK'ten Açıklama! '1 Yıl Önce Suç Duyurusunda Bulunduk'

Sırbistan'da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiği öne sürülen özel bir üniversitenin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. 2-4 bin Euro arası eğitim ücreti olduğu öğrenilen sahte üniversitenin rektörünün de lise mezunu olduğu iddia edildi. Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) konuya ilişkin bir açıklama geldi.

YÖK’ün açıklamasında Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen hayali üniversite suistimallerine ilişkin yaklaşık 1 yıl önce suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yurt dışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bununla birlikte yurt dışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir. Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

1 YIL ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ

YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" denildi.

REKTÖR LİSE MEZUNU BİLE DEĞİLMİŞ

Yeni Pazar Üniversitesi hakkında başlatılan soruşturmayla birçok skandal da ortaya çıktı.

Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü öne sürülen üniversitenin rektörü olarak görülen Prof. Dr. A.İ.'nin akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddia edildi.