Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden Can Atalay çağrısı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamada yaşamını yitiren işçiler anıldı. Patlamada hayatını kaybeden işçiler için aileler ve avukatlar, fabrika sahasında anma düzenledi.

Yakınlarını kaybeden aileler, "Hendek İçin Adalet", "Can Atalay'a Özgürlük" yazılı pankartlar ve Can Atalay'ın fotoğrafının bulunduğu dövizler taşıdı. Anmaya Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’ın yanı sıra Sakarya il örgütü ve parti avukatları da katıldı.

Anka'nın aktardığına göre; ailelerin avukatı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda; "Türkiye’nin geleceğine yazılı davalar var; Sakarya Hendek bunların en başta gelenlerinden. Türkiye’nin geleceğinde yurttaşın, işçinin canını sakınmayı en başa yazmak, yoksulluğun her türden istismarına son vermek var. Ateş düştüğü yeri yakıyor, işte buradalar, hala yanıyor. Ama bu insanlar, başka ateşler düşmesin diye feryatlarını herkese işittirdiler; cenazelerinin arkasından ne davayı ne de adalet mücadelesini eksik etmediler" dedi.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR, İŞTE BURADALAR, HALA YANIYOR"

Patlamaya ilişkin davada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatı Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Can Atalay'ın avukatlarından Akçay Taşçı tarafından okunan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Biz; Ferizli’de, duruşma salonunda, işçi sınıfımızdan öğrendik. 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur; risk vardır, önlem vardır.' İnsan canını hiçe sayan, işçiyi en ucuz maliyet kalemi olarak görenin, imanının ancak paraya olduğunu biz Sakarya’da, fabrikanın önünde işittik. Türkiye’nin geleceğine yazılı davalar var; Sakarya Hendek bunların en başta gelenlerinden. Türkiye’nin geleceğinde yurttaşın, işçinin canını sakınmayı en başa yazmak, yoksulluğun her türden istismarına son vermek var.

Ateş düştüğü yeri yakıyor, işte buradalar, hala yanıyor. Ama bu insanlar, başka ateşler düşmesin diye feryatlarını herkese işittirdiler; cenazelerinin arkasından ne davayı ne de adalet mücadelesini eksik etmediler.

Erhan Ateş, Halis Yılmaz, Havva Çelik, Muhammet Seyfi Çanakçı, Ramazan Kor ve Sabahattin Tepeçınar; bu insanlar Türkiye’nin eşit, özgür ve adil geleceğine yazılılar."

Kaynak: ANKA