Hava Sıcaklığı Artıyor! 37 Dereceyi Görecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık bir hava ile geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Bursa'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus olayı görülebilir. Hava sıcaklığının ise 1 ila 3 derece artması öngörülürken rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif ile orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının Mihalgazi'de 37 derece, Sarıcakaya'da ise 36 derece olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA