"Hatay Arap toprağıdır" diyen Konakçı'ya yanıt imamdan geldi: "Hatay, Türk toprağıdır, kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karış toprağına göz dikemez"

Hatay için "Türk toprağı değildir" diyen Halil Konakçı'ya yanıt Avcılar Zeynebi Kübra Camisinin imamı Muhammed Ali Gök'ten geldi. Gök, Cuma hutbesinde "Hatay, Türk toprağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprağıdır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir karış toprağına göz dikemez" dedi.

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"Hatay Arap toprağıdır" diyen Konakçı'ya yanıt imamdan geldi: "Hatay, Türk toprağıdır, kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karış toprağına göz dikemez"

Polis korumasıyla gezdiği, Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Halil Konakçı, tepki çeken ifadelerine bir yenisi daha ekledi.

Konakçı, sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.

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KONAKÇI’YA YANIT İMAMDAN GELDİ

Konakçı’nın sözleri siyasiler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.

İstanbul Avcılar Zeynebi Kübra Camisinin imamı Muhammed Ali Gök, bugün cuma hutbesinde Konakçı’ya yanıt verdi. Gök, “Hatay Türk toprağıdır” dedi.

Gök, şunları kaydetti:

“Çok üzücü bir şeye denk geldik. Bir tane ismen din adamı, gerçekten öyle mi bilmiyorum. Şöyle cümleler kurdu: Dedi ki, 'Hatay Türk toprağı değildir. Hatay Arap toprağıdır. Fransa'nın kontrolündeyken daha iyi bir seviyedeymiş. Hatay Türk topraklarına katıldıktan sonra ezanlar yasaklandı' diye saçma sapan şeyler söylediler.

Tarihi 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerden öğrenirseniz işte böyle olur.

Kesinlikle bizim tavrımız nettir: Hatay, Türk toprağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprağıdır. Bu devletin bir karış toprağına 'aslında şunların toprağıdır' demek kimsenin haddi de hakkı da değildir.

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir karış toprağına göz dikemez."

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