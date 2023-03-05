Hastaneden çaldıkları kemoterapi ilaçlarının yerine su enjekte etmişler, Avukat Serkan Günel: Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmalılar

İstanbul'da hastaneden kanser ilaçları çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit etti.

Bazı görevlilerin, maddi değeri 10 ila 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları sırt çantalarında dışarı çıkarıp eczacı ve kuryeye, yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettiklerini belirleyen ekipler, bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfasını suçüstü yakaladı.

222 KUTU KANSER İLACI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evi, araçları ve kullandıkları hastane bölümleri ile eczanedeki aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ile 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

PİYASADA DEĞERİ 4,9 MİLYON LİRA

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

AVUKAT GÜNEL: KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMALILAR

Avukat Serkan Günel NTV'ye yaptığı açıklamada böyle bir suçun doğrudan insan hayatına kast eden bir durum söz konusu olduğunu söyleyerek, bu suça istinaden düşünülmesi gerekenin kasten insan öldürmeye teşebbüs olması gerektiğini ifade etti. Günel, cezanın alt sınırının 13 yıldan başlayarak 20 yıla kadar çıktığını söyledi.

Günel şunları kaydetti:

"Nitelikli hırsızlıkta da olsun nitelikli dolandırıcılıkta da olsun insan hayatına kastetmek şeklinde bir nitelik söz konusu değil. Kasten öldürmeye teşebbüs de var. Özellikle son yıllarda ilaçlar üzerinden çok fazla dolandırıcılık olayına rastladığımız gibi özellikle insan hayatına doğrudan kasteden durumlarda daha ağır cezalar olması lazım. Eğer bu düzenleme olmazsa bir suçu gizlemek veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla bu suç işlediği için burada öldürülmeye teşebbüsten 20 yıl cezalandırılması lazım."





