'Hasta köpekleri Ankara'ya taşıdı' iddiası: 'Köpekvelisi' isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir barınakta hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirdikten sonra tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir sonraki duruşma 5 Kasım’da görülecek.

Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış ve Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA